Ксения Шойгу посетила Донбасс и проверила доставку гуманитарной помощи

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу в Донбассе проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненых военнослужащих, сообщает "Лента.ру".

Сперва вместе с музыкантом ST, известным как Александр Степанов, она посетила город Стаханов в ЛНР. Именно туда в октябре прибыл один из первых гуманитарных конвоев "Лиги героев". Этот город постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

В связи с регулярными ракетными атаками детей из приюта Стаханова эвакуировали. 43 ребенка теперь живут в специальной школе-интернате в Петровском. Всем им вручили новогодние подарки, а сам интернат оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.

Специальное оборудование получил также уникальный учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, функционирующий как общеобразовательная школа, открыли в 2017 году, а в 2023 году ожидаются первые выпускники. В учебном заведении появились принтеры для печати шрифтом Брайля. Для малышей привезли звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.

В течение недели в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области "Лига героев" проведет 35 новогодних представлений для детей. Их посетят 5,5 тысячи детей. В новогоднем празднике приняли участие Ксения Шойгу и Александр Степанов.

Благодаря тому, что к "Лиге героев" подключились спонсоры и меценаты, в Донбасс направят более 110 тысяч подарков для детей. Часть и них собрали благодаря благотворительной акции "Соверши поступок!", во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса.

Шойгу также навестила военнослужащих, которые проходят реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат.

Ранее сообщалось, что свыше 240 детей из Запорожской области посетили новогодний спектакль в Кремле. Поездка ребят была организована в рамках программы "Новый год с Большой переменой".

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что посещение новогоднего спектакля в Кремле стало отличным подарком для детей.

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