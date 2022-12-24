Новогодние подарки доставят родственникам мобилизованных москвичей до 30 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подарки к новогоднему столу доставят семьям мобилизованных москвичей до 30 декабря, сообщается в телеграм-канале комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что жены и родители мобилизованных горожан продолжают получать подарки к новогоднему столу. Чтобы вручить презенты, соцработники заранее связываются с семьями, чтобы уточнить удобные дату и время доставки.

Родственники мобилизованных москвичей, с кем еще не связались, могут сами позвонить по номеру +7 (495) 870-44-44, чтобы получить новогодний подарок. Его привезет социальный помощник.

Подарки рассчитаны и на детей мобилизованных. Они получают сладости и билеты на новогодние представления. Детям дарят подарки представители молодежного совета комплекса социального развития Москвы, одетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Они не только доставляют подарки, но и организуют для ребят мини-представления.

Ранее на ВДНХ открылся пункт сбора новогодних подарков "Москва помогает". Расположен он в строении 227 и работает каждый день с 10:00 до 19:00.

От жителей города принимают игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы для детей, живущих на новых территориях России, а также носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников специальной военной операции.

Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Также к ним можно приложить поздравительные открытки и письма с новогодними пожеланиями. Пункт сбора будет работать плоть до 8 января.

Более 1,4 тысячи столичных волонтеров работают на пунктах сбора новогодних подарков для детей из новых регионов РФ и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Добровольцы принимают подарки от горожан, осуществляют их сортировку, проверяют сроки годности и упаковывают в стилизованные коробки.

В столице открылись пункты "Москва помогает"

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