В Москве более 1,4 тыс волонтеров собирают новогодние подарки детям и участникам СВО

Фото: телеграм-канал "Мосволонтер"

Более 1,4 тысячи столичных волонтеров работают на пунктах сбора новогодних подарков для детей из новых регионов РФ и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Добровольцы принимают подарки от горожан, осуществляют их сортировку, проверяют сроки годности и упаковывают в стилизованные коробки. Глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что волонтеры готовы ответить на вопросы москвичей об акции.

"Перед Новым годом всегда волшебство витает в воздухе, и каждый москвич сейчас может сотворить чудо. Удобное расположение пунктов в общественных местах города дает возможность совершить больше добрых дел. Всех желающих присоединиться к доброй акции улыбкой встречают волонтеры", – сказала она.

Украшенные гирляндами и еловыми ветками пункты "Москва помогает" работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Волонтеров можно узнать по брендированной экипировке, похожей на костюм Деда Мороза: красным курткам, белым шапкам, варежкам и шарфам. В их рядах можно встретить представителей разных поколений и профессий.

"Больше всего к акции присоединилось молодежи и школьников – около 80%, людей среднего возраста от 36 до 54 лет – почти 11,9% и волонтеров в возрасте от 55 лет – 6,4%", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО. Также они подготовили для адресатов мягкие игрушки и другие новогодние сувениры. Их планируют отправить в ближайшее время.



В столице открылись пункты "Москва помогает"

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