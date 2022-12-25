Свыше 240 детей из Запорожской области посетили новогодний спектакль в Кремле

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что свыше 240 детей из региона приехали в Москву и посетили новогодний спектакль в Кремле. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, это стало замечательным подарком для детишек.

"Впервые более 240 детей из Запорожской области посетили в Москве кремлевскую елку. Ребята приняли участие в новогоднем празднике в рамках проекта "Новый год с Большой переменой" при содействии Министерства по молодежной политике Запорожской области", – говорится в его публикации.

Ранее сообщалось, что более 1,4 тысячи столичных волонтеров работают на пунктах сбора новогодних подарков для детей из новых регионов РФ и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Добровольцы принимают подарки от горожан, осуществляют их сортировку, проверяют сроки годности и упаковывают в стилизованные коробки.

До этого стало известно, что подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО. Также они подготовили для адресатов мягкие игрушки и другие новогодние сувениры. Их планируют отправить в ближайшее время.



В столице открылись пункты "Москва помогает"

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