Песков заявил, что решений по переносу выборов глав регионов не принималось

Фото: kremlin.ru

Власти не принимали решений о переносе губернаторских выборов осенью 2023 года. Собрания Владимира Путина с главами думских фракций в графике президента также нет, проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Никаких иных решений не принималось", – цитирует его "Интерфакс".

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ отметил, что встречи главы государства с лидерами фракций ГД организовываются на регулярной основе. О новом собрании власти сообщат дополнительно, подчеркнул Песков.

Представителя Кремля также спросили, посетит ли Путин Санкт-Петербург в середине января. Песков вновь указал, что вся информация о поездках российского лидера будет предоставлена своевременно.

В конце декабря он напомнил, что на территории России выборы президента пройдут в 2024 году, и с точки зрения начала электоральных процессов – они последуют. По словам Пескова, для президента никогда не имело значения, предвыборный год или нет, для него важнее всего именно результаты.

Путин ответил на вопрос о преемнике

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