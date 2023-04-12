Кубок Москвы по спортивной орнитологии пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" 15 апреля

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В музее-заповеднике "Царицыно" 15 апреля пройдет Кубок столицы по спортивной орнитологии. В соревновании могут принять участие все желающие, кто сформирует команды до пяти человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Каждый участник будет использовать чек-лист видов птиц, характерных для местности, где проводится состязание, и отмечать в нем всех встреченных пернатых. Участникам пригодится любая фототехника. Задача заключается в том, чтобы увидеть как можно больше птиц, сфотографировать их и опознать.

На основе полученных данных жюри подведет итоги общего командного зачета.

Уточняется, что встреченные птицы должны быть дикими, определить их можно по виду или голосу. Для привлечения внимания пернатых можно насвистывать, однако запрещается использовать записи голосов птиц и манки.

Всего состязание за кубок по спортивной орнитологии включает в себя три номинации: "Знатоки", "Новички" и "Солисты". Соревнования продлятся три часа, после чего результаты будут приниматься онлайн в течение трех суток после финиша. Победителей выявят по максимальному количеству набранных баллов.

До начала состязаний все участники должны ознакомиться с регламентом, скачать на сайте музея-заповедника чек-лист и карту местности, а также одеться по погоде и захватить из дома термос с горячим чаем и легкий перекус.

Заранее регистрироваться не нужно, запись участников состоится 15 апреля в 09:15 на танцплощадке у парковых ворот в Царицынском парке, недалеко от станции метро "Орехово". Предстартовый инструктаж начнется в 09:45, после чего в 10:00 ровно начнутся соревнования. В случае дождя или снега состязания не отменяются.

Ранее сообщалось, что в Москве начался прием заявок на конкурс "Московские мастера – 2023" среди ветеринарных врачей.

Поучаствовать в конкурсе могут специалисты как государственных, так и частных ветеринарных клиник столицы. Кроме того, попробовать свои силы могут и студенты профильных вузов.

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