Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Несмотря на схожесть с обыкновенными ежами, они не являются их родственниками, уточнили в зоопарке. О тенреках заботятся сотрудники экспериментального отдела мелких млекопитающих, которые создали для них условия, имитирующие зиму на Мадагаскаре.

В пресс-службе рассказали, что осенью, ближе к спячке, тенреки становятся более медлительными и реже выходят из домиков. Они разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее.

В этот момент сотрудники понижают температуру в помещении до 16–18 градусов, после чего тенреки засыпают. Несмотря на то, что эти зверьки плотно отъедаются перед спячкой, им все равно подкладывают корм и зимой – на случай, если они проснутся, чтобы перекусить.

"Погружаться в зимний сон для тенреков полезно: благодаря этому у них нормализуется обмен веществ, организм готовится к размножению, улучшается самочувствие, настроение и так далее", – объяснили в пресс-службе зоосада.

Весной условия в помещении с тенреками меняют обратно на летние: сотрудники повышают температуру и влажность воздуха и предоставляют зверьками обильное питание.

Московский зоопарк начал работать в весеннем режиме с субботы, 1 апреля. В нем открыли дополнительные входы. Пройти к зоопарку посетители также могут через новый вход из станции столичного метрополитена "Баррикадная", с Садовой-Кудринской через Детский зоопарк и с улицы Красная Пресня.

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова сообщила, что в этом сезоне в Московском зоопарке появится несколько новых видов животных. Она подчеркнула, что среди них, например, будет муравьед.

Тушканчики проснулись после спячки в Московском зоопарке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!