В Московском зоопарке в этом сезоне появятся несколько новых видов животных

Фото: Агентство "Москва"

В этом сезоне в Московском зоопарке появится несколько новых видов животных, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что среди них, например, будет муравьед. По ее словам, таким образом, в новом сезоне зоопарк сможет удивить посетителей.

Московский зоопарк начал работать в весеннем режиме с субботы, 1 апреля. В нем открыли дополнительные входы.

Зайти в зоосад можно с 09:00 до 20:00. Вход на территорию открыт до 19:00. Открываются два дополнительных входа: улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103 и улица Красная Пресня, дом 4".

Пройти к зоопарку посетители также могут через новый вход из станции столичного метрополитена "Баррикадная", с Садовой-Кудринской через Детский зоопарк и с улицы Красная Пресня. Однако пока еще остается закрытым главный вход.

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