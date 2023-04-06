08:05Город
В Московском зоопарке в этом сезоне появятся несколько новых видов животных
Фото: Агентство "Москва"
В этом сезоне в Московском зоопарке появится несколько новых видов животных, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что среди них, например, будет муравьед. По ее словам, таким образом, в новом сезоне зоопарк сможет удивить посетителей.
Московский зоопарк начал работать в весеннем режиме с субботы, 1 апреля. В нем открыли дополнительные входы.
Зайти в зоосад можно с 09:00 до 20:00. Вход на территорию открыт до 19:00. Открываются два дополнительных входа: улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103 и улица Красная Пресня, дом 4".
Пройти к зоопарку посетители также могут через новый вход из станции столичного метрополитена "Баррикадная", с Садовой-Кудринской через Детский зоопарк и с улицы Красная Пресня. Однако пока еще остается закрытым главный вход.
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