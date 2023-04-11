Акция по вакцинации собак в госветклиниках Москвы продлится до 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Акция по комплексной вакцинации собак в государственных ветклиниках столицы продлится до 10 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на городской Комитет ветеринарии.

"Акция <...> началась в городских клиниках Москвы 10 марта. <...> В преддверии сезона отпусков <...> эта услуга является самой востребованной. <...> Поэтому было принято решение продлить акцию еще на месяц", – сказали в ведомстве.

Услуга обойдется владельцам собак в 1 тысячу рублей. При этом можно получить скидку в размере от 15%, если записаться на прием к ветеринару заранее. Животных прививают препаратом "Нобивак", который защищает от лептоспироза, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусной инфекции и парагриппа.

За две недели до процедуры рекомендуется провести профилактику паразитов у собаки. Если же животное проходит соответствующие обработки регулярно, то это не потребуется. В любом случае перед процедурой врач осмотрит питомца – прививка делается только здоровым животным.

Ранее врач-инфекционист ИКБ № 2 Татьяна Сергеева рассказала, какие заболевания могут передаваться хозяевам от домашних животных. В их числе токсоплазмоз, бешенство, орнитоз, грибок, глистные инвазии и лептоспироз. Чтобы избежать заражения, следует регулярно наблюдаться у ветеринарного врача, водить питомца на вакцинацию.

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