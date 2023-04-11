Московский хакатон "Лидеры цифровой трансформации" получил премию BOLD Awards – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" стал победителем международной премии BOLD Awards в номинации "Открытые инновации". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Премия BOLD Awards отмечает проекты, <...> которые помогают бизнесу и повышают уровень жизни. За победу с нами боролись больше 140 проектов, в том числе из Германии, Италии, США", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что лучшие проекты в рамках премии выбирают как эксперты, так и простые люди в ходе публичного онлайн-голосования.

В этом году хакатон "Лидеры цифровой трансформации", на котором разработчики решают реальные задачи города и бизнеса, пройдет в пятый раз. Сейчас идет прием заявок от участников.

Кроме того, как уточнил градоначальник, теперь по поручению президента страны Москва будет делиться опытом подобных форумов с другими регионами РФ.

Ранее в РФ стартовала регистрация на конкурс "Лидеры России". В первые сутки после это было подано 17,5 тысячи заявок. Участники смогут продемонстрировать знания в профессиональных сферах, а лучшие из них получат работу у партнеров мероприятия.

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