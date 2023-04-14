Документооборот более чем 600 московских строек полностью переведен в "цифру"

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Документооборот на более чем 600 строительных объектах Москвы перевели в электронный вид. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Отечественное IT-решение позволяет перевести весь документооборот в электронный вид. В облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать – это единая система для всех участников строительного процесса", – объяснил он.

Сегодня цифровым документооборотом пользуются на 611 столичных стройках. Из них 230 – это жилые объекты, еще 70 – образовательные, а 33 – медицинские. Как отмечает Бочкарев, это стало возможно благодаря IT-решений на базе Международного медицинского кластера.

По словам главы Стройкомплекса, применение российских разработок в документообороте позволил сократить бюрократические процессы в 5–6 раз, повысить их прозрачность. Кроме того, это позволяет экономить и на затратах на реализацию проектов.

В свою очередь, глава ИЦК "Строительство" Минстроя РФ Марат Хафизов добавил, что сегодня в РФ в цифровой вид переходят все этапы строительства: от управления процессами до закупок и отношений с персоналом.

Ранее сообщалось, что столичный департамент градостроительной политики присоединился к Строительному консорциуму по выработке технической и инновационной политики в сфере строительства. Ожидается, что это позволит осуществлять в Москве более масштабные и безопасные строительные проекты.



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