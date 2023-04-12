Департамент градостроительства Москвы присоединился к Строительному консорциуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К Строительному консорциуму по выработке технической и инновационной политики в сфере строительства присоединился департамент градостроительной политики Москвы. Об этом сообщила пресс-служба со ссылкой на руководителя департамента Сергея Левкина.

"Новый отраслевой союз – это хорошая возможность для дальнейшего развития строительной отрасли Москвы. Консорциум будет способствовать внедрению передовых технологий и переходу современных разработок и инноваций в практику применения", – отметил он.

Левкин добавил, что присоединение департамента в том числе позволит осуществлять масштабные проекты по строительству и создавать более безопасную среду для жителей столицы. Таким образом, Стройкомплекс сможет выполнять задачи, поставленные Сергеем Собяниным.

Руководитель департамента перечислил цели консорциума, в которые входят улучшение жилищных условий и показателей объемов по строительству новой недвижимости, создание комфортной среды в городе, цифровая трансформация сферы строительства и содействие дальнейшему развитию отрасли.

"Столичный Стройкомплекс – флагман внедрения передовых технологий и новых решений, Москва традиционно уделяет большое внимание достижению целей устойчивого развития", – сказал он.

К появлению многих общественных пространств, учебных заведений, больниц, транспортной инфраструктуры и многому другому причастны все работники комплекса градостроительной политики и строительства, подчеркнул Левкин.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщал, что в Москве было выдано 147 разрешений на строительство объектов общей площадью около 2,86 миллиона квадратных метров за первые три месяца 2023 года. Больше всего разрешений было выдано в Новомосковском административном округе – 29 документов.



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