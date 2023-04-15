В Москве открыли первый белорусский магазин с аналогами товаров из IKEA

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве открылся первый белорусский магазин Swed House, который продает собственные товары и аналоги бренда IKEA. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что первый магазин был открыт на востоке столицы в ТРЦ "Щелковский".

В торговом помещении, площадью 350 квадратных метров, были представлена мебель для кухни, аксессуары для интерьера, текстильная продукция, посуда, столовые приборы и многое другое. Все это было произведено на фабриках, которые до этого сотрудничали с ушедшей из РФ IKEA, отметили в агентстве.

Текстиль был произведен в странах СНГ, которые тоже сотрудничали со шведским брендом.

Компания Swed House заявила, что многие товары на их полках идентичны по дизайну и качеству товарам ушедшего бренда.

Подчеркивается, что на прилавках можно найти знаменитую голубую акулу.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявлял, Swed House что планирует открыть 10 магазинов с аналоговой продукцией в Москве. Союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией. Он добавил, что организация также планирует открыть до 50 торговых точек по всей территории РФ.



В столице открыли первый магазин белорусского бренда Swed House

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