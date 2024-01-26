Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Петровско-Разумовская

Фото: stroi.mos.ru/АО "Мосинжпроект"

В Москве создается городской вокзал Петровско-Разумовская, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Он объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта. Завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1", – отметил мэр Москвы.

Предполагается, что именно на этот вокзал будут приходить поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга после того, как она будет построена, уточнил градоначальник.

По словам Собянина, реализация проекта городского вокзала сделает транспорт более доступным для 190 тысяч жителей районов Тимирязевского, Бутырского и Марфино.

Ранее Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов. На сегодняшний день на МЦК и четырех диаметрах МЦД работают уже 79 городских вокзалов, отметил он.

По его словам, главным преимуществом нового стандарта является быстрая и комфортная пересадка на другие виды транспорта: при помощи лифтов и эскалаторов, по теплым переходам или под навесами, которые защищают от снега и дождя.



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