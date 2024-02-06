В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемого похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На фоне прогнозируемого похолодания в Москве скорректировали работу системы отопления, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"В ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 21–23 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям", – отметил заммэра.

Бирюков уточнил, что специалисты заранее получают задание на корректировку отопления. В системе подачи тепла можно ориентироваться на два параметра: регулирование температуры и объем теплоносителя, объяснил Бирюков.

Работа системы отопления корректируется только под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК". Этот процесс происходит автоматически, резюмировал Бирюков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о морозах до 25 градусов, которые ожидаются в столичном регионе в ночь на субботу, 10 февраля.

Он уточнил, что уже днем в четверг, 8 февраля, на смену снегопадам придет холодный арктический воздух, а температура будет в районе 10 градусов мороза.



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