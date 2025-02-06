Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов

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Владимир Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для студентов, которые работают по специальности параллельно с учебой. Такое заявление президент сделал во время заседания Совета по науке и образованию.

"Считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные формы обучения, которые, подчеркну, не должны сказываться на основательности, фундаментальности образования", – сказал Путин.

По словам главы государства, острый и чувствительный для предприятий дефицит кадров требует принятия нестандартных решений. Важно участие всего профессионального сообщества, подчеркнул президент.

Кроме того, он предложил ввести поэтапное профессиональное образование. Это позволит студенту при завершении определенного цикла пройти аттестацию с присвоением ему квалификации. Также из программ вузов необходимо убрать устаревшие и архаичные курсы, не отвечающие потребностям экономики. По мнению президента, такие курсы – одна из ключевых причин, по которой ребята теряют интерес к будущей профессии или бросают обучение.

Путин в том числе попросил Российскую академию наук (РАН) и Российскую академию образования (РАО) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам. Как отметил президент, нужно сбалансировать объем учебного материала, а также сделать его доступным и интересным для школьников.

"Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5–9-х классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким, не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", – сказал Путин, добавив, что для этого нужно увеличивать численность учителей-предметников и повышать качество их подготовки.

Как подчеркнул президент, в настоящее время от трети до половины уже работающих российских инженеров и техников нуждаются в повышении квалификации.

"В этой связи жду конкретных предложений по обновлению, существенному повышению качества и охвату дополнительного профессионального образования", – заключил глава государства.

Между тем РФ требуются открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития. Об этом Путин заявил в ходе церемонии вручения премий по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год.

Президент добавил, что в стране и дальше будут создавать такие условия, чтобы ученые и специалисты могли реализовываться у себя дома. Так как им предстоит создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, отметил российский лидер.