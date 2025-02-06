Путин обозначил задачи, стоящие перед российскими учеными

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Российским ученым предстоит создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения премий по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год.

"Вы прокладываете свой путь в науке в сложное время. Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителей космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам, предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи по своему масштабу", – сказал президент РФ.

России требуются открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития. Все это необходимо для обеспечения технологического лидерства страны в перспективных ключевых областях, уверен Путин. В РФ и дальше будут создавать такие условия, чтобы ученые и специалисты могли реализовываться у себя дома.

"Небольшое количество уезжает за границу, где-то 5–7%, примерно такое же количество возвращается сейчас в Россию", – отметил президент.

Ранее Путин назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития и одним из главных приоритетов в экономике. По словам главы государства, запретить ИИ невозможно. Он призвал развивать собственный, суверенный искусственный интеллект.

