Комитет ГД одобрил проект о сдаче только двух предметов ОГЭ в пяти субъектах РФ

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Комитет Госдумы по просвещению одобрил и рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сдаче только русского языка и математики в рамках ОГЭ в пяти субъектах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту об особом порядке проведения ОГЭ и приеме на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО), два экзамена для получения аттестата будут сдавать школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Тюменской областей и Республики Северная Осетия – Алания.

Проект также рассматривает возможность внедрения новой системы приема абитуриентов на программы СПО за счет средств региональных и местных бюджетов.

Такой порядок будут устанавливать органы власти субъектов РФ, которые осуществляют управление в сфере образования. Они определят специфику регистрации результатов ГИА-9 и вступительных экзаменов, если таковые предусмотрены процедурой зачисления в учебные заведения.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин предложил учитывать при поступлении в университет средний балл школьного аттестата. Он объяснил, что часто школьники концентрируются только на тех дисциплинах, которые собираются сдавать в рамках ОГЭ и ЕГЭ. Таким образом, подготовка к экзаменам идет в ущерб получению знаний по другим предметам.