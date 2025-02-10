Синоптик Цыганков: в Москве ожидаются морозы до минус 12 градусов на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столбик термометра в ночное время суток может опуститься до минус 12 градусов на этой неделе в столице. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Как утверждает синоптик, днем в течение недели ожидается небольшое похолодание – от минус 2 до 5 градусов. При этом существенных осадков в городе не прогнозируется.

"Идем выше нормы. Ближе к выходным может немного припорошить", – отметил Цыганков.

Ранее синоптики предупредили, что в середине этой недели, с 10 по 16 февраля, ожидаются кратковременные заряды снега. До 3 сантиметров снега может выпасть 13 февраля. При этом метелей или сугробов не ожидается.

В понедельник, 10 февраля, в Москве выпали снежные зерна – твердые осадки размером 0,5–3 миллиметра. Такие осадки являются моросящими и выпадают из слоистых и слоисто-кучевых облаков или из плотного тумана.

