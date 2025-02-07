Синоптик Шувалов: снежные зимы не исчезнут до конца столетия

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Снежные зимы не исчезнут до конца столетия, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, опровергнув появившуюся в СМИ информацию.

Такие сообщения синоптик назвал не более чем попыткой привлечь внимание и хайпом. Однако он подтвердил происходящие в мире изменения климата, но указал, что они не будут столь существенными.

"Идет постепенное повышение среднегодовой температуры, особенно повышается температура в средней полосе европейской части России в зимние месяцы", – уточнил Шувалов в беседе с газетой "Известия".

Например, по его наблюдениям, за последние 30 лет в Москве увеличилась температура воздуха на три градуса. Эта тенденция, считает метеоролог, сохранится до конца XXI века.

Также он предположил, что к концу текущего столетия в январе может установиться нулевая температура. Тем не менее снег все же будет присутствовать, заключил специалист.

Противоположное мнение выразил ранее климатолог Алексей Кокорин. Он спрогнозировал, что через 40–50 лет некоторые зимы в столице будут проходить без снега. Он также считает, что сильные морозы еще будут приходить, но крайне редко.

Между тем причиной теплой и влажной зимы в центральной части Европейской России в этом году могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане, предположил синоптик Михаил Леус. Атлантические циклоны приносят в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере.

