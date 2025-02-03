Синоптик Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых жарких

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Текущий год может войти в пятерку или тройку самых жарких на Земле, однако не установит рекорд. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас", – цитирует синоптика РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что данный прогноз будет уточняться в середине этого года.

Ранее Вильфанд сообщил, что январь в Москве в этом году с вероятностью в 99% станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Так, впервые за всю историю наблюдений средняя температура за весь месяц будет положительной.

По словам синоптика, на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, оно связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияет на погодные условия почти на всей планете. Согласно предварительным данным, оно будет не очень продолжительным и интенсивным и перейдет в нейтральную фазу в апреле.