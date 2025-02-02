Вильфанд: наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо

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На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, оно связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияет на погодные условия почти на всей планете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Согласно предварительным данным, оно будет не очень продолжительным и интенсивным и перейдет в нейтральную фазу в апреле. Кроме того, в этом году синоптики не прогнозируют возвращение Эль-Ниньо, но такой сценарий не исключен.

"Если длительное, интенсивное Ла-Нинья, конечно же, это означает, что происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому пока еще рано строить какие-то предположения", – объяснил метеоролог.

В материале говорится, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы уходит в океан, при Эль-Ниньо же поток идет из океана в атмосферу, вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Явление Эль-Ниньо в последний раз наблюдалось с мая 2023 года по апрель 2024-го, затем перешло в нейтральную фазу. При этом его последствия продолжали влиять на глобальные температуры: 2024 год стал самым жарким на Земле.

Кроме того, последнее десятилетие было самым теплым в истории метеонаблюдений, сообщал Вильфанд. По его словам, в 2024 году был зафиксирован самый высокий показатель средней годовой температуры за всю историю наблюдений за погодой. Средняя мировая температура составила 15,1 градуса.

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