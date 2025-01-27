Синоптик Вильфанд: солнце светило в Москве всего восемь часов в декабре 2024 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В декабре 2024 года солнце появлялось на столичном небе почти на 30% меньше нормы, рассказал Москве 24 научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в последний месяц 2024-го погода в городе была довольно мрачной.

"В декабре солнце светило всего 4 дня, а целых 27 дней были без солнца", – указал эксперт.



Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Всего за весь декабрь было восемь часов солнечного сияния. Из них только в течение одного дня солнце светило более четырех часов. В другие три дня было по часу-полтора. Это заметно меньше нормы, примерно на 25–30%.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в феврале жителей столицы ждет теплая погода с короткими волнами холода. При этом одна из них ожидается уже в начале месяца. В первых числах февраля температура опустится до минус 3–8 градусов, а затем вновь поднимется до плюсовых значений. Всего в последний месяц зимы ожидается три-четыре волны холода.

