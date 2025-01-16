Синоптик Вильфанд: последнее десятилетие стало самым теплым в истории метеонаблюдений

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Последнее десятилетие было самым теплым в истории метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт обратил внимание, что повышение среднегодовой температуры в 2024 году на 1,6 градуса является поводом для беспокойства. По Парижскому соглашению к концу века средняя температура не должна превышать доиндустриальные показатели более чем на 1,5 градуса.

По словам Вильфанда, в 2024 году был зафиксирован самый высокий показатель средней годовой температуры за всю историю наблюдений за погодой. Средняя мировая температура составила 15,1 градуса.

"Причем, что интересно, он был второй подряд самый теплый", – цитирует специалиста "Интерфакс".

Вместе с тем 22 июля 2024 года средний показатель на Земле достиг нового исторического максимума – 17,16 градуса.

Ранее к лидерам стран Северной Европы обратились 44 ведущих климатолога планеты с предупреждением о катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие, однако ряд исследований показали замедление течения АМОС из-за глобального потепления.

По мнению ученых, это может иметь разрушительные и необратимые последствия. В таком случае, по их прогнозам, первый и самый сильный удар придется на север Европы – Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию.