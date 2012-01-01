Эксперт Кунафин объяснил, несет ли теплая зима угрозу московской природе

Зима продолжает ставить антирекорды: с 15 января в столичном регионе начнется очередная оттепель. Чего ждать от погоды в ближайшие месяцы и как капризы природы повлияют на флору и фауну Москвы – в нашем материале.



Апрель в январе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погодные аномалии не покидают столицу. После непривычно теплого завершения 2024 года первая декада января выдалась в городе практически весенней: температура воздуха почти на 5 градусов выше нормальных значений.

В ближайшее время ситуация не изменится: с 15 января в Московском регионе начнется очередная оттепель, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Со среды в Москве начинается оттепельная погода, дневные температуры будут положительными. Ночные температуры в среду составят минус 1–3 градуса, по области – до минус 6, дневные температуры будут в диапазоне от 0 до плюс 2.

Отменяются и крещенские морозы. Ночь на 19 января будет теплее нормы на 4–5 градусов: температура воздуха составит от минус 1 до минус 4 градусов, отметил метеоролог.

В целом ждать сильных холодов уже не стоит: по прогнозам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, январь 2025 года войдет в число пяти самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений. Более того: модели сезонных прогнозов указывают, что положительная аномалия температуры воздуха в столичном регионе сохранится до апреля включительно.

"По разным расчетам, в феврале положительная аномалия может достигать плюс 4 градусов, в марте и апреле она предполагается в пределах плюс 1 – плюс 2,5 градуса", – уточнила эксперт в своем телеграм-канале.

При этом текущая зима не единственная аномально теплая за последние годы в Москве.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Крупные положительные аномалии температуры воздуха в столичном регионе в первые три месяца отмечены в 2020 году. И высота снежного покрова в конце января 2020 года составляла всего 11 сантиметров. К концу февраля снега в Москве осталось лишь 3 сантиметра, а в первых числах апреля снег сошел полностью.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в разговоре с Москвой 24 отметил, что аномальная погода коснулась в этом году не только столицы и в том числе объясняется глобальным потеплением.

"Сейчас идет тенденция к потеплению в целом, средняя температура по земному шару повысилась на 1,5 градуса в 2024 году", – подчеркнул он.

Что касается весны, то синоптик предположил, что начало марта может удивить и снегом, и низкими температурами, однако тепло придет резко.

"Уже в середине третьей декады марта воздух может прогреваться до 7 градусов", – добавил Ильин.

Жизнь по свету

Флора и фауна столичного региона не пострадают от погодных аномалий. Как пояснил Москве 24 начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин, определяющим фактором в жизни почти всех организмов является не температура воздуха, а длина светового дня.

"У животных, например, она определяет начало периода размножения, линьки, начало активной жизнедеятельности весной, массовые миграции", – отметил эксперт.

В пресс-службе департамента также подчеркнули, что животные вряд ли выйдут из спячки раньше времени еще и потому, что недостаточно прогрелась земля.

"Ежи, например, проводят спячку под листвой и снегом, и могут проснуться только в том случае, если их место для спячки подтопит", – рассказали в ведомстве.



Енотовидные собаки не впадают в полноценную спячку, могут просыпаться в периоды оттепели и выходить на поиски пищи (в теплые зимы они обычно вообще не спят и засыпают только во время настоящих морозов).



"Земноводные, пресмыкающиеся и насекомые вовсе не проснутся раньше весны. Все их жизненные процессы тесно связаны с биологическими ритмами. Поэтому ожидать нашествия змей, лягушек или комаров от кратковременного потепления на природных территориях не приходится", – успокоили специалисты.

В свою очередь, говоря о растениях, Азамат Кунафин пояснил, что им также для пробуждения нужно большее количество солнечного света.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Свет в первую очередь необходим для протекания процесса фотосинтеза. А причина нынешней оттепели – теплые воздушные массы с юга, но не резкое увеличение светового дня.

И хотя некоторое смещение процессов все же возможно ввиду необычно теплой погоды, оно все равно незначительно и в целом укладываются в определенные для каждого вида временные рамки, заключил эксперт.