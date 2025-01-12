Орхидея "Дендробиум нежный" расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "птекарский огород МГУ"

Орхидея "Дендробиум нежный" распустилась в "Аптекарском огороде". Самый крупный экземпляр посетители могут увидеть в Пальмовой оранжерее. Об этом сообщается в телеграм-канале ботанического сада.

"Это вид гибридного происхождения, родителями являются два природных австралийских вида. Впервые обнаружен в природе и впоследствии неоднократно получен в культуре", – отмечается в публикации.

При этом цветки этого растения могут быть совершенно разными. Австралийские виды, как правило, цветут зимой, и эта орхидея не исключение. Европейцы любят украшать ей рождественский праздник.

С 23 января по 16 марта "Аптекарский огород" приглашает москвичей и гостей столицы посетить фестиваль, посвященный празднованию китайского Нового года. В связи с подготовкой к мероприятию с 13 по 22 января Субтропическая оранжерея будет закрыта, предупредили ранее в ботаническом саду.