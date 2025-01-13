Синоптик Вильфанд: крещенская ночь в Москве будет теплой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температурные значения в ночь православного праздника Крещения на 19 января в Москве превысят норму на 4–5 градусов и составят 1–4 градуса мороза, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Небольшое понижение температуры продлится и в дальнейшем, следует из прогноза синоптика, однако сильных морозов в Московском регионе не будет.

Между тем в понедельник, 13 января, в некоторых районах Москвы может выпасть небольшой снег. Ночью температура опустится до минус 1–4 градусов, а днем будет колебаться от 0 до минус 3 градусов. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица.

При этом самым холодным днем недели станет вторник, 14 января. К утру температура опустится до 7 градусов ниже нуля. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, что приведет к небольшому увеличению снежного покрова.

Уже со среды, 15-го числа, в Московском регионе ожидается оттепель, так как дневные температуры будут положительными, а ночные составят минус 1–3 градуса. При такой температуре осадки могут быть только в виде дождей, а атмосферное давление будет около и выше нормы. От снега останется 1–2 сантиметра.