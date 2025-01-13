Гололедица сохранится в Москве 13 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой снегопад и гололедица ожидаются в Москве 13 января, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды Фобос Михаила Леуса.

По его словам, температура в столице опустится до минус 1–3 градусов. Эксперт также добавил, что в Москве ожидается облачная погода.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона с центром над районами Вятки", – отметил синоптик.

Между тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что высота снежного покрова в Москве остается существенно ниже нормы. Так, в ночь на воскресенье, 12 января, в Москве и области прошли осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На ВДНХ выпало 3 миллиметра осадков, в МГУ – 4 миллиметра, на Балчуге – менее 1 сантиметра, обратила внимание синоптик.