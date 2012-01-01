Эксперт Поздняков назвал главную опасность неправильной утилизации новогодних елей

Праздничные дни позади, поэтому пришло время задуматься об утилизации новогодних елей. В столице для этого есть акция "Елочный круговорот", в рамках которой открыты специальные пункты переработки деревьев. Где их принимают и в каком виде, а также какие бонусы можно за это получить – в материале Москвы 24.
Приятный бонус
Акция "Елочный круговорот" продлится в Москве до 28 февраля: по всему городу работает 165 экоточек, куда можно принести новогодние деревья. Принимают все – ели, пихты, сосны и просто ветви хвои. Условие одно: перед сдачей необходимо снять все украшения, гирлянды и упаковку.
Принесенные деревья отправятся на переработку, а полученную щепу используют для обустройства в столице новых экотроп, удобрения почвы в парках и на клумбах, а также утепления вольеров в зоопарке.
Правильная утилизация елей не только приносит пользу природе, но и дарит бонусы горожанам. В рамках проекта "Город заданий" за сдачу дерева на экоточку можно получить специальные баллы, а затем обменять их на подарки.
Пункты приема новогодних елей работают круглосуточно, найти ближайший к дому можно здесь.
Кстати, на переработку отправится и главная новогодняя елка страны: она простоит на Соборной площади до 19 января, а затем получит вторую жизнь. После демонтажа ствол и ветви просушат, обработают и сделают из них в том числе часы, скворечники, кормушки для птиц и хоккейные клюшки. Ветки и хвою же по традиции передадут в зоопарки для подкормки животных и изготовления настилов, сообщили РИА-Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
Ответственный подход
Хотя живая ель и является продуктом природы, дерево необходимо утилизировать правильно, подчеркнул юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
"Если живую ель просто отправить на свалку (то есть выбросить в обычный мусорный бак), то она, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата", – привела слова эксперта пресс-служба организации.
Если нет возможности донести ель до пункта переработки, можно компостировать ее самостоятельно, подчеркнули в Роскачестве. Однако эксперты предупредили, что делать это нужно правильно: распилить дерево на небольшие куски и закопать в лесу или на даче. Также ветви хвои можно использовать для растопки печи.