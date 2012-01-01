Эксперт Поздняков назвал главную опасность неправильной утилизации новогодних елей

Праздничные дни позади, поэтому пришло время задуматься об утилизации новогодних елей. В столице для этого есть акция "Елочный круговорот", в рамках которой открыты специальные пункты переработки деревьев. Где их принимают и в каком виде, а также какие бонусы можно за это получить – в материале Москвы 24.

Приятный бонус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Елочный круговорот" продлится в Москве до 28 февраля: по всему городу работает 165 экоточек, куда можно принести новогодние деревья. Принимают все – ели, пихты, сосны и просто ветви хвои. Условие одно: перед сдачей необходимо снять все украшения, гирлянды и упаковку.

Принесенные деревья отправятся на переработку, а полученную щепу используют для обустройства в столице новых экотроп, удобрения почвы в парках и на клумбах, а также утепления вольеров в зоопарке.

Акция "Елочный круговорот" проходит с 2016 годa. По данным организаторов, за это время в Москве собрали более 259 тысяч деревьев, из которых получили свыше 4 тысяч кубических метров щепы.



Правильная утилизация елей не только приносит пользу природе, но и дарит бонусы горожанам. В рамках проекта "Город заданий" за сдачу дерева на экоточку можно получить специальные баллы, а затем обменять их на подарки.

Пункты приема новогодних елей работают круглосуточно, найти ближайший к дому можно здесь.

Кстати, на переработку отправится и главная новогодняя елка страны: она простоит на Соборной площади до 19 января, а затем получит вторую жизнь. После демонтажа ствол и ветви просушат, обработают и сделают из них в том числе часы, скворечники, кормушки для птиц и хоккейные клюшки. Ветки и хвою же по традиции передадут в зоопарки для подкормки животных и изготовления настилов, сообщили РИА-Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.

Ответственный подход

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хотя живая ель и является продуктом природы, дерево необходимо утилизировать правильно, подчеркнул юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

"Если живую ель просто отправить на свалку (то есть выбросить в обычный мусорный бак), то она, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата", – привела слова эксперта пресс-служба организации.





Игорь Поздняков юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества В лесу деревья тоже умирают и падают, но в естественной среде разложение происходит при других условиях, в которых мертвая древесина становится не городским мусором, а питательной средой для роста новых растений и организмов. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, – это сдать елку на переработку.

Если нет возможности донести ель до пункта переработки, можно компостировать ее самостоятельно, подчеркнули в Роскачестве. Однако эксперты предупредили, что делать это нужно правильно: распилить дерево на небольшие куски и закопать в лесу или на даче. Также ветви хвои можно использовать для растопки печи.