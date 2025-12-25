Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 декабря, 19:41

Транспорт

Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для крупнейших автопроизводителей РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минпромторг России выступил с инициативой предоставить отсрочку по уплате утильсбора крупнейшим отечественным производителям автомобильной техники и прицепов в РФ, сообщило ведомство.

Согласно подготовленному ведомством проекту постановления, платежи за четвертый квартал 2025 года, а также за первый, второй и третий кварталы 2026 года предлагается перенести на декабрь 2026 года.

Как пояснили в министерстве, эта мера поддержки действует с 2016 года и направлена на обеспечение финансовой стабильности предприятий.

"В текущих условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей предприятий такая мера позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая стабильную работу конвейеров", – пояснили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин отмечал, что повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами. Он добавил, что повышение стоимости коснется дорогих автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Кроме того, президент выразил надежду в том, что мера не будет вечной.

"Московский патруль": сотрудники ФТС России раскрыли преступную схему с утильсбором

транспортавто

