Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Фото: ТАСС/Виталий Смольников

Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 31 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32–34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом", – добавил Онищенко.

Академик подчеркнул, что для поддержки многодетных семей государство и регионы реализуют масштабные меры. По его словам, лидерами по уровню рождаемости в стране на сегодняшний день являются Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Москва.

Ранее стало известно, что семьям в Новгородской области с 1 января 2026 года будут выплачивать свыше 1 миллиона рублей при рождении первого ребенка. При этом возраст матери должен быть не более 29 лет. Капитал можно потратить на улучшение жилищных условий в пределах области, а также на оплату детского сада.