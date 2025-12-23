Семьи в Новгородской области будут получать 1 млн рублей за рождение ребенка

Фото: depositphotos/Bork

Семьям в Новгородской области с 1 января 2026 года будут выплачивать более 1 миллиона рублей при рождении первого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство труда, семейной и социальной политики.

"При рождении первого ребенка с 1 января 2026 года общая сумма выплат с учетом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более 1 миллиона рублей при условии, что возраст матери до 29 лет", – объяснили в ведомстве.

С нового года размер региональной выплаты за первенца составит 350 тысяч рублей, на третьего и последующих детей – 250 тысяч. Размер федерального маткапитала при рождении первого ребенка в следующем году будет около 737 тысяч рублей, добавили в министерстве. Региональный капитал можно потратить на улучшение жилищных условий в пределах области, а также на оплату детского сада.

Ранее в облдуме рассказали, что региональный капитал на первенца впервые ввели в Новгородской области в 2019 году. В настоящее время он составляет 150 тысяч рублей, однако с 2026 года увеличится более чем в 2 раза, уточнили депутаты.

При его предоставлении доход семьи не учитывается. Региональный капитал с учетом дохода семьи будет выдаваться на третьего и последующих детей.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без уплаты налогов и страховых взносов с 1 января. Эта мера является частью корпоративного демографического стандарта, направленного на повышение участия бизнеса в достижении демографических целей, подчеркнул президент.