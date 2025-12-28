Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 06:28

Общество

Снег и до 4 градусов мороза ожидаются в Москве 28 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 28 декабря, составит от 2 до 4 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и снег, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем в регионе будет дуть юго-восточный, восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 731 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в столице оказалась ниже климатической нормы. Согласно данным синоптика, за прошедшие сутки высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ уменьшилась на 1 сантиметр и стала всего 12 сантиметров, что составляет 70% от климатической нормы.

При этом он отметил, что самые высокие сугробы в этот день фиксировались в городе лишь в 1919 году, когда их высота достигала 52 сантиметров.

Москвичей призвали быть осторожными на улице из-за гололедицы

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика