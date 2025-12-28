Снег и до 4 градусов мороза ожидаются в Москве 28 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 28 декабря, составит от 2 до 4 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и снег, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем в регионе будет дуть юго-восточный, восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 731 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в столице оказалась ниже климатической нормы. Согласно данным синоптика, за прошедшие сутки высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ уменьшилась на 1 сантиметр и стала всего 12 сантиметров, что составляет 70% от климатической нормы.

При этом он отметил, что самые высокие сугробы в этот день фиксировались в городе лишь в 1919 году, когда их высота достигала 52 сантиметров.