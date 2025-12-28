Лавров: Россия по-прежнему выступает за создание палестинского государства

Фото: ТАСС/Zuma

Россия по-прежнему выступает за справедливое урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что одним из ключевых факторов урегулирования является создание жизнеспособного палестинского государства. Он добавил, что вне зависимости от хода развития ситуации в секторе Газа российская сторона "по-прежнему выступает за справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта на основе общепризнанной международно-правовой базы".

"Главное здесь – исправить историческую несправедливость и обеспечить создание жизнеспособного палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем", – сообщил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова участвовать в любых форматах по урегулированию палестино-израильского конфликта. При этом он отметил, что у Москвы остается скепсис насчет достижения урегулирования в секторе Газа.