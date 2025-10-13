Лавров заявил о готовности России участвовать в ближневосточном урегулировании

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Россия готова участвовать в любых форматах по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями СМИ арабских стран.

Министр уточнил, что у Москвы остается скепсис насчет достижения урегулирования в секторе Газа.

"Слишком много раз надежды на мир, процветание этого района мира не сбывались", – передает его слова РИА Новости.

Россия надеется, что все договоренности по плану американского президента Дональда Трампа по Газе будут выполнены, однако она не присутствует на "саммите мира" в Египте, поскольку "его хозяева" согласовывали свои действия в том числе с США, уточнил Лавров.

На мероприятие в Шарм-эш-Шейхе также не приглашен премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, хотя республика является председателем Лиги арабских государств (ЛАГ). При этом на саммите будет присутствовать посол Японии, подчеркнул глава МИД РФ.

"По-моему, вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что предстоит восстанавливать Газу и основное бремя, как он подчеркнул, надеются США, понесут арабские страны. Но Япония тоже привлекается периодически к восстановлению каких-то территорий, которые пострадали в результате военных действий. Наверное, в этом тоже есть какой-то смысл", – отметил он.

В свою очередь, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выразил глубокие соболезнования семьям тех заложников, которых не удалось вернуть из сектора Газа живыми.

"Нет тех слов, которые могли бы унять вашу боль в связи с невосполнимой утратой", – говорится в заявлении дипломата, которое распространила пресс-служба посольства.

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию ближневосточного конфликта в ночь на 9 октября. Движение должно освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

ХАМАС уже передало Красному Кресту две группы живых заложников. Передача тел погибших будет организована позднее.