Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту

Фото: AP Photo/Leo Correa

Вторая группа заложников Израиля передана Красному Кресту в секторе Газа. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

В состав второй группы вошли 13 человек. Теперь у ХАМАС больше не осталось живых израильских заложников. Передача тел погибших будет организована позднее.

Утром 13 октября радикальное палестинское движение передало Красному Кресту первую группу израильских заложников, которая состояла из 7 человек.

Всего в рамках первой фазы мирного соглашения радикальное палестинское движение освободило 20 человек. В их числе был уроженец Донбасса Максим Харкин. При этом, как рассказали ТАСС в посольстве Израиля в РФ, пока информации о состоянии здоровья россиянина нет.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Радикальное палестинское движение должно освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

Глава Белого дома Дональд Трамп через некоторое время подтвердил, что конфликт в секторе Газа завершен. Он сообщил, что новая администрация в анклаве начнет работать очень быстро.

Вместе с тем 13 октября в Шарм-эш-Шейхе пройдет "саммит мира", который созывается в связи с заключением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Председателями встречи станут лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Трамп.

