ХАМАС опубликовал список живых заложников, которых собирается освободить

Фото: ТАСС/Zuma

Радикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 живых израильских заложников, которых планируется освободить в рамках первой фазы мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в числе упомянутых заложников есть уроженец Донбасса Максим Харкин.

По информации агентства Reuters, конвои Международного комитета красного креста (МККК) в секторе Газа уже выдвигаются для того, чтобы забрать израильских заложников. В это же время палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед освобождением.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа. Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана в ночь на 9 октября. Палестинское движение освободит всех заложников, а Израилю необходимо вывести свои войска на согласованную линию.

Вместе с тем 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейхе состоится "саммит мира", созываемый в связи с заключением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Председателями встречи станут лидер Египта и Трамп.