Представители Израиля не станут принимать участие в "саммите мира" в Египте

Представители Израиля не будут участвовать в "саммите мира", который состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявила официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

По данным портала Axios, в саммите ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Турции и ряда других стран. При этом, по информации Al-Araby Al-Jadeed, руководство Палестинской национальной администрации не получило приглашения.

Саммит состоится в понедельник, 13 октября. Председателями станут лидер Египта и президент США Дональд Трамп.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В рамках сделки ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израилю необходимо вывести свои войска на согласованную линию. Освобождение заложников в рамках сделки начнется утром 13 октября.

