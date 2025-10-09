Глава ХАМАС Аль-Хайя: Израиль освободит из тюрем палестинских женщин и детей

Фото: ТАСС/AP/Jehad Alshrafi

Израиль освободит из тюрем палестинских детей и женщин. Об этом сообщил глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя во время своего выступления, которое показывали арабские телеканалы.

Кроме того, израильская сторона должна будет выпустить на свободу 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному сроку. Также планируется освободить 1,7 тысячи жителей сектора Газа, которые были задержаны после 7 октября 2023 года.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Сперва палестинское радикальное движение должно освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по анклаву. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что договоренности по сектору Газа приведут к миру на территории всего Ближнего Востока.

По словам американского лидера, обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября. На данный момент, как сообщили СМИ, в силу вступил лишь режим прекращения огня.

