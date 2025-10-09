Ynet: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу

Фото: AP Photo/Abdel Kareem Hana

Режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа вступил в силу, передает портал Ynet.

Однако, как ранее сообщал источник Reuters в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, режим начнет действовать только после того, как израильское правительство одобрит соглашение с радикалами. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на заседании кабмина вечером 9 октября.

Стороны подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9-е число. В качестве первых шагов сделки ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по Газе. Вместе с тем в движении призвали президента США Дональда Трампа и руководство арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить свои договоренности.

В свою очередь, Трамп выразил уверенность, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке. Он уточнил, что обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября.

Тем не менее после объявления о мирном соглашении израильские военные продолжили удары по Газе. Служба гражданской обороны города зафиксировала многочисленные взрывы.