В Газе заявили о новых ударах Израиля после мирных договоренностей
Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
Израильские военнослужащие продолжили наносить удары по сектору Газа после объявления о достижении мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом заявила служба гражданской обороны Газы.
"С момента объявления этой ночью о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы", – приводит ТАСС сообщение гражданской обороны анклава.
Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В качестве первых шагов сделки ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.
В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по сектору Газа. Вместе с тем в движении призвали президента США Дональда Трампа и руководство арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить свои договоренности.
Трамп выразил уверенность, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке. Он уточнил, что обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября.