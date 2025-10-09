В Газе заявили о новых ударах Израиля после мирных договоренностей

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Израильские военнослужащие продолжили наносить удары по сектору Газа после объявления о достижении мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом заявила служба гражданской обороны Газы.

"С момента объявления этой ночью о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы", – приводит ТАСС сообщение гражданской обороны анклава.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В качестве первых шагов сделки ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по сектору Газа. Вместе с тем в движении призвали президента США Дональда Трампа и руководство арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить свои договоренности.

Трамп выразил уверенность, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке. Он уточнил, что обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября.