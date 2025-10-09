ООН приветствует мирные договоренности между Израилем и ХАМАС

Фото: depositphotos/gary718

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал достижение мирных договоренностей между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом он написал в соцсети X.

Гутерриш настоятельно призывает все заинтересованные стороны в полной мере соблюдать условия достигнутых соглашений.

"Боевые действия должны быть прекращены раз и навсегда. Должен быть обеспечен немедленный и беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов и необходимых коммерческих материалов в Газу. Страдания должны прекратиться", – отметил он.

ООН готова поддерживать полное выполнение мирной сделки и расширить масштабы оказания устойчивой и принципиальной гуманитарной помощи, а также будет содействовать усилиям по восстановлению и реконструкции Газы.

Генсек ООН также призвал признать права палестинского народа на самоопределение и достигнуть решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В ходе первой фазы ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение первых договоренностей в рамках мирной сделки. По информации СМИ, движение собирается освободить всех оставшихся в живых заложников в субботу, 11 октября.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за посреднические усилия и пригласил его выступить в израильском парламенте. Политик назвал достигнутое соглашение дипломатическим успехом, а также национальной и моральной победой для Израиля.