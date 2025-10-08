Трамп может посетить Ближний Восток в конце недели

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Ближний Восток в конце текущей недели в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Слова Трампа приводит ТАСС.

Лидер США уточнил, что может приехать на Ближний Восток в субботу или воскресенье, 11 или 12 октября. Он также рассказал, что переговоры идут хорошо, имеются высокие шансы на заключение мирной сделки.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре план Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. Российский лидер подтвердил неизменную позицию Москвы в поддержку комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой арене.

План властей США по завершению конфликта в Газе состоит из 20 пунктов. В частности, он предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. Кроме того, ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении Газой.

Нетаньяху поддержал инициативу американского руководства. Он отметил, что представленный документ отвечает достижению военных целей страны.