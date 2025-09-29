Нетаньяху заявил, что принимает план по завершению войны в Газе

Фото: 123RF/romayanu

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером.

По словам Нетаньяху, представленный документ отвечает достижению военных целей Израиля.

"Я верю, что сегодня мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к драматическому расширению мира на Ближнем Востоке", – приводит слова израильского премьера РИА Новости.

Он также добавил, что в рамках реализации плана будут достигнуты пять целей Израиля. Речь идет о возвращении заложников, обеспечении безопасности границ вокруг полуэксклава, демилитаризации Газы и управлении сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.

Белый дом ранее опубликовал план по завершению конфликта в Газе из 20 пунктов. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь.

