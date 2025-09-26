Премьера Израиля Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху освистали во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает ТАСС.

Некоторые делегации покинули зал в знак протеста, когда израильский премьер вышел на трибуну. Среди ушедших много представителей арабских стран. Некоторые из делегаций изначально не стали приходить на речь Нетаньяху.

Ранее независимая комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В отчете сказано, что власти еврейского государства частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в анклаве.

Кроме того, утверждалось, что израильская сторона создала условия, которые приводят к гибели жителей сектора Газа. Все это, как указано в документе, является актом геноцида.

