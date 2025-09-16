Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Фото: 123RF/andreahast

Независимая комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Это следует из ее доклада.

В отчете сказано, что власти Израиля частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в анклаве, в том числе с помощью мер, направленных на предотвращение деторождения. Кроме того, утверждается, что израильская сторона создала условия, которые приводят к гибели жителей сектора Газа.

Все это, как указано в документе, является актом геноцида. Комиссия ООН, делая такой вывод, сослалась на Римский статут и Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде").

Из доклада также следует, что Израиль продолжает совершать геноцид в анклаве. В документе указано, что к совершению действий, которые комиссия назвала самыми беспощадными со времен 1948 года, призывал не только израильский премьер Биньямин Нетаньяху, но и другие политические деятели страны.

Представители ООН также считают, что именно Тель-Авив ответственен за неспособность предотвратить и наказать геноцид в отношении палестинцев. Несмотря на это, страны призвали использовать все инструменты, которые позволят остановить действия Израиля в секторе Газа и на оккупированных территориях.

В свою очередь, министерство иностранных дел Израиля в своем телеграм-канале отвергло отчет Комиссии ООН. По мнению дипломатов, доклад основан на лжи палестинского движения ХАМАС. В связи с этим ведомство потребовало распустить международную организацию.

Вместе с тем Нетаньяху подтвердил информацию о начале наступления на Газу. По этой причине он попросил отложить регулярные слушания с его участием по делу о коррупции, передает портал Ynet.

В ночь на 16 сентября СМИ сообщили, что израильские военные начали наступление на сектор Газа с целью его оккупации. Они нанесли 37 ударов за 20 минут. Некоторые из них были совершены с боевых вертолетов Apache.

Журналисты уточнили, что госсекретарь США Марко Рубио заявил Нетаньяху о поддержке Вашингтоном наступления ЦАХАЛ на Газу. При этом в Белом доме ожидают быстрой реализации данной операции. В связи с этим Рубио подчеркнул, что у ХАМАС есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку о прекращении огня.