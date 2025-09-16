Ynet: акции протеста против операции в Газе начались у резиденции Нетаньяху

Фото: ТАСС/Zuma

Протестующие против расширения операции ЦАХАЛ в секторе Газа установили палатки около резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщает издание Ynet.

Отмечается, что основную часть протестующих составляют родственники заложников, удерживаемых в Газе. Полиция оцепила зону радиусом 300 метров от дома Нетаньяху.

В ночь на 16 сентября СМИ сообщали, что военные Израиля начали наступление на сектор Газа с целью оккупировать его. Израильские войска нанесли 37 ударов за 20 минут. Некоторые из них были совершены с боевых вертолетов Apache.

По информации журналистов, госсекретарь США Марко Рубио заявил Нетаньяху о поддержке Вашингтона операции ЦАХАЛ в Газе. Вместе с тем в Белом доме ожидают быстрой реализации этой операции.