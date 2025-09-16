Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:14

Политика

Трамп заявил, что Израиль больше не будет обстреливать Катар

Фото: depositphotos/trekandshoot

Президент США Дональд Трамп исключил вероятность новых ударов Израиля по территории Катара. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.

Трамп добавил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не предупреждал его заранее о планах ударить по Катару.

Израиль атаковал Доху, где проходили переговоры по урегулированию ближневосточного конфликта, 9 сентября. По данным палестинского движения ХАМАС, погибли шесть человек, однако среди них не было членов переговорной делегации.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что израильские удары по Катару будут иметь серьезные последствия для региона. Москва призывает Тель-Авив отказаться от безрассудных агрессивных действий.

Новости мира: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и Йемену

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика