Трамп заявил, что Израиль больше не будет обстреливать Катар

Фото: depositphotos/trekandshoot

Президент США Дональд Трамп исключил вероятность новых ударов Израиля по территории Катара. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.

Трамп добавил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не предупреждал его заранее о планах ударить по Катару.

Израиль атаковал Доху, где проходили переговоры по урегулированию ближневосточного конфликта, 9 сентября. По данным палестинского движения ХАМАС, погибли шесть человек, однако среди них не было членов переговорной делегации.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что израильские удары по Катару будут иметь серьезные последствия для региона. Москва призывает Тель-Авив отказаться от безрассудных агрессивных действий.