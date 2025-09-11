РФ призвала Израиль отказаться от безрассудных действий после атаки по Катару

Фото: depositphotos/dnaveh

Атака Израиля против Катара будет иметь самые серьезные последствия для региона. Москва призывает Тель-Авив отказаться от безрассудных агрессивных действий, которые провоцируют раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН.

"Аналогичный сигнал должны направить все члены Совета. Думается, для всех уже очевидно, что декларируемая Вашингтоном установка на так называемую тихую дипломатию не только не дает результатов, но и чревата новыми громкими взрывами в накаленной до предела атмосфере", – приводит ТАСС слова дипломата.

Россия решительно осуждает израильскую атаку, целью которой были объявлены высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС. Небензя подчеркнул, что удар был нанесен по суверенному государству, которое никак не вовлечено в арабо-израильский конфликт. Более того, Катар прилагает посреднические усилия по решению конфликта.

Москва обеспокоена ударом Израиля по Катару в том числе и потому, что место обстрела находилось неподалеку от квартала с дипмиссиями, включая российскую, добавил постпред РФ.

9 сентября Израиль нанес удар по Дохе, где проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа. В результате, как сообщили в ХАМАС, погибли шесть человек.

Член политбюро движения Сухейль аль-Хинди уточнил, что среди погибших – сын лидера организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Атаку Израиля осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, а также МИД Турции.

После случившегося Катар приостановил посреднические усилия по урегулированию ближневосточного конфликта. Также власти заявили, что оставляют за собой право на ответ Израилю.