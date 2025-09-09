Несколько членов ХАМАС погибли в Дохе после удара Израиля

Фото: Security Camera/Anadolu via Getty Images

Несколько высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС погибли в результате израильского удара по Дохе, заявил член политбюро организации Сухейль аль-Хинди в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Он уточнил, что одной из жертв атаки стал сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Также погиб член политбюро движения Джихад Лабад. Остальных имен собеседник телеканала не озвучил.

МВД Катара при этом сообщило о гибели сотрудника сил безопасности и нескольких пострадавших. Ведомство принимает необходимые меры для обеспечения порядка в районе, по которому был нанесен удар.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака на руководителей ХАМАС может открыть путь к миру в секторе Газа.

"Израиль принял предложение, выдвинутое президентом (США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом об окончании войны, начиная с немедленного освобождения всех наших заложников, удерживаемых в подземельях Газы 700 дней", – добавил он.

Удары по Дохе, где проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, были нанесены 9 сентября. Указывалось, что целью атаки была ликвидация лидеров ХАМАС.

После инцидента Катар приостановил посреднические усилия урегулированию кризиса.

В свою очередь, МИД Турции осудил атаку и выразил поддержку Дохе. Дипведомство призвало международное сообщество оказать давление на еврейское государство с целью прекращения его агрессии в Палестине и регионе.